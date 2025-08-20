Как защититься от мошеннических писем в электронной почте: советы экспертов «Лаборатории Касперского»

Почти каждый пользователь интернета хотя бы раз сталкивался с подозрительными письмами в своей электронной почте — будь то фальшивые уведомления от банков, заманчивые предложения или пугающие предупреждения. Сегодня мошенники действуют всё более изощрённо: они маскируют свои сообщения под официальную переписку, копируют дизайн известных брендов и используют психологическое давление, чтобы заставить человека открыть вложение или перейти по ссылке.

Особенно важно помнить, что подобные письма могут приходить не только на личные, но и на рабочие адреса. В таком случае риск возрастает, ведь мошенники могут попытаться получить доступ к конфиденциальным данным компании или использовать заражённые вложения для атак на корпоративные системы. Поэтому внимательность и кибергигиена необходимы не только дома, но и на работе.

«Мошенники часто используют приёмы социальной инженерии, придумывают убедительные уловки, чтобы выманивать деньги и данные пользователей. Чтобы не попасться на фишинговые и скам-схемы, важно критически относиться к любым пугающим уведомлениям или щедрым предложениям, в особенности к тем, где требуют срочно выполнить какое-либо действие. Внимательно проверяйте адрес отправителя и контакты для связи. Если в письме есть ссылка — наведите на неё курсор и убедитесь, что скрытый адрес совпадает с отображаемым. Обращайте внимание на ошибки и опечатки. А главное — используйте надёжные решения, которые вовремя заблокируют опасные переходы», — комментирует Анна Лазаричева, спам-аналитик в «Лаборатории Касперского».

«В Азербайджане мы также фиксируем рост числа фишинговых писем и вредоносных вложений в электронной почте. Киберпреступники часто адаптируют свои атаки под местные реалии — используют знакомые логотипы, популярные сервисы и даже переводят тексты на азербайджанский язык. Поэтому особенно важно повышать цифровую грамотность пользователей и напоминать им о базовых правилах кибербезопасности», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на мошенничество:

Подозрительный адрес отправителя или сомнительный контакт для обратной связи.

Слишком заманчивые предложения — о выигрыше, бонусах, лёгком заработке.

Требования срочно выполнить действие — перейти по ссылке, открыть вложение, перевести деньги, позвонить по номеру.

Ошибки в тексте и несоответствие визуального оформления официальному стилю бренда.

Просьбы передать конфиденциальную информацию — логины, пароли, платёжные данные.

Что делать с подозрительными письмами: