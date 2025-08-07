spot_img
8 августа, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлен смартфон Samsung Galaxy A17 5G

Представлен смартфон Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Компания Samsung представила новую модель смартфона линейки Galaxy A. Устройства этой серии являются одними из самых продаваемых в мире. Новая модель Galaxy A17 5G получила 6,7-дюймовый дисплей Infinity-U Super AMOLED с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей), частотой обновления 90 Hz и максимальной яркостью 1000 нит. Для защиты экрана используется прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон построен на базе 5-нм процессора Exynos 1330, за графические возможности отвечает ускоритель Mali-G68 MP2. Объем оперативной памяти может составлять 4,6 или 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb, которую можно расширить с помощью карт памяти microSD до 2 Tb.

Основная камера тройная, в нее входят главный датчик на 50 Мп (f/1.8, OIS), широкоугольный модуль на 5 Мп (f/2,2) и макрообъектив на 2 Мп (f/2,2). Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Среди других особенностей – поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, 2 x nano-SIM либо nano-SIM, стереодинамики и защита IP54. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 164,4 x 77,9 x 7,5 мм, вес — 192 гр. Смартфон работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7. Компания обещает шестилетнюю программу обновления Android.

Samsung Galaxy A17 5G уже поступил в продажу в некоторых странах Европы по цене от €239. Доступные цветовые решения: серый, синий и черный. Комплект поставки не включает зарядное устройство.

Предыдущая статья
«Nar» наградит абитуриентов с самыми высокими результатами
Следующая статья
Новый дорожный маршрутизатор TP-Link поддерживает стандарт Wi-Fi 7
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»