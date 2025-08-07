Представлен смартфон Samsung Galaxy A17 5G

Компания Samsung представила новую модель смартфона линейки Galaxy A. Устройства этой серии являются одними из самых продаваемых в мире. Новая модель Galaxy A17 5G получила 6,7-дюймовый дисплей Infinity-U Super AMOLED с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей), частотой обновления 90 Hz и максимальной яркостью 1000 нит. Для защиты экрана используется прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон построен на базе 5-нм процессора Exynos 1330, за графические возможности отвечает ускоритель Mali-G68 MP2. Объем оперативной памяти может составлять 4,6 или 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb, которую можно расширить с помощью карт памяти microSD до 2 Tb.

Основная камера тройная, в нее входят главный датчик на 50 Мп (f/1.8, OIS), широкоугольный модуль на 5 Мп (f/2,2) и макрообъектив на 2 Мп (f/2,2). Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Среди других особенностей – поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, 2 x nano-SIM либо nano-SIM, стереодинамики и защита IP54. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 164,4 x 77,9 x 7,5 мм, вес — 192 гр. Смартфон работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7. Компания обещает шестилетнюю программу обновления Android.

Samsung Galaxy A17 5G уже поступил в продажу в некоторых странах Европы по цене от €239. Доступные цветовые решения: серый, синий и черный. Комплект поставки не включает зарядное устройство.