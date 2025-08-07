spot_img
Новый дорожный маршрутизатор TP-Link поддерживает стандарт Wi-Fi 7

Компания TP-Link выпустила дорожный маршрутизатор BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router. Как понятно из названия устройство поддерживает Wi-Fi 7 с пропускной способностью до 3,6 Гбит/с (2,4 и 5 GHz). Есть порт USB 3.0 для подключения накопителей или 4G/5G-модемов. Отмечается, что роутер поддерживает подключение до 90 устройств одновременно.

TP-Link BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router оснащен двумя внешними антеннами, портами WAN 2,5 Гбит/с, LAN 1 Гбит/с и USB 3.0 Type-A для обмена файлами с подключенными накопителями. Маршрутизатор также можно подключить к существующей сети Wi-Fi через соответствующее приложение для смартфона.

На корпусе роутера расположена настраиваемая клавиша для быстрой активации различных функций. Встроенного аккумулятора нет, поэтому для питания можно использовать порт USB Type-C и входящий в комплект адаптер, внешнюю АКБ или другое устройство, например, ноутбук.

TP-Link BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router уже поступил в продажу в США по цене $139,99. Международный запуск ожидается в ближайшее время.

