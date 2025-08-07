spot_img
7 августа, 2025
«Nar» наградит абитуриентов с самыми высокими результатами

Самый доступный мобильный оператор страны «Nar» объявил о награждении 10 абитуриентов, набравших наивысшие баллы по всем группам специальностей на государственных вступительных экзаменах. В рамках инициативы студентам будут вручены современные смартфоны, престижные номера «Nar» и баланс в размере 700 AZN для удобной связи. Цель проекта — отметить успехи молодежи, начинающей путь в университетской жизни, и поддержать их стремление к получению высшего образования.

Напомним, что традиция награждения студентов с максимальными баллами на вступительных экзаменах была начата «Nar» в 2018 году. Поддержка образования как основы устойчивого развития и эффективной деятельности во всех сферах является ключевым направлением корпоративной социальной ответственности «Nar». Подробнее о социальных проектах «Nar» направленных на развитие образования, можно узнать здесь.

