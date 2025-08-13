spot_img
14 августа, 2025
Представлен мини-ПК Asus NUC 15 с Nvidia RTX 5070

Asus NUC 15

Компания Asus представила на мировом рынке новый мини-ПК NUC 15. Несмотря на свои небольшие габариты, компьютер оснащен новейшей видеокартой Nvidia.

Asus NUC 15 поставляется в 3-литровом корпусе с новым процессором Intel Core Ultra 7 255HX или Core Ultra 9 275HX. Покупатели могут оснастить небольшой настольный компьютер видеокартой Nvidia RTX 5060 или RTX 5070. Такая комбинация обеспечивает достаточно мощности, позволяя пользователю не только играть, но и использовать эту систему для творческих и других профессиональных задач.

Кроме того, NUC 15 получил хороший набор портов, включая USB Type-A, USB 2.0 и USB 3.2 Gen2. Предусмотрены оперативная память DDR5 SODIMM и слот M.2 2280 для SSD.

Уже известны цены для европейского рынка. Версия с процессором Core Ultra 7 стоит 1632 евро, вариант с Core Ultra 9 — 1955 евро.

