spot_img
14 августа, 2025
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеMicrosoft выпустил облегченные приложения для панели задач Office в Windows 11

Microsoft выпустил облегченные приложения для панели задач Office в Windows 11

Microsoft

Компания Microsoft выпустила облегченные приложения для панели задач Windows 11, доступные корпоративным пользователям Microsoft 365. В компании их называют «приложения-компаньоны», они были анонсировали еще осенью 2024 года.

«Microsoft 365 Companions — это набор приложений, разработанных для повышения производительности и экономии времени пользователей в экосистеме Microsoft 365. Эти приложения оптимизируют рабочие процессы, улучшают коммуникацию и обеспечивают удобный доступ к файлам и коллегам непосредственно с панели задач Windows 11», говорится в блоге Microsoft.

«Приложения-компаньоны» запускаются автоматически при старте системы и позволяют быстро открывать контакты, искать файлы и просматривать календарь прямо с панели задач. Они будут устанавливаться автоматически, если в системе Windows 11 уже имеются приложения Microsoft 365. Администраторы ИТ могут запретить их автоматическую установку, а пользователи — отключить автоматический запуск при старте системы.

Предыдущая статья
Представлен мини-ПК Asus NUC 15 с Nvidia RTX 5070
Следующая статья
Представлен бюджетный Poco M7 Plus 5G с аккумулятором на 7000 мАч
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,924ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»