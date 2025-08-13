Microsoft выпустил облегченные приложения для панели задач Office в Windows 11

Компания Microsoft выпустила облегченные приложения для панели задач Windows 11, доступные корпоративным пользователям Microsoft 365. В компании их называют «приложения-компаньоны», они были анонсировали еще осенью 2024 года.

«Microsoft 365 Companions — это набор приложений, разработанных для повышения производительности и экономии времени пользователей в экосистеме Microsoft 365. Эти приложения оптимизируют рабочие процессы, улучшают коммуникацию и обеспечивают удобный доступ к файлам и коллегам непосредственно с панели задач Windows 11», говорится в блоге Microsoft.

«Приложения-компаньоны» запускаются автоматически при старте системы и позволяют быстро открывать контакты, искать файлы и просматривать календарь прямо с панели задач. Они будут устанавливаться автоматически, если в системе Windows 11 уже имеются приложения Microsoft 365. Администраторы ИТ могут запретить их автоматическую установку, а пользователи — отключить автоматический запуск при старте системы.