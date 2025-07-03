Honor MagicBook Art 14 2025 получил процессоры Intel Core Ultra 200H и улучшенный OLED-экран

Компания Honor выпустила в Китае обновленный ноутбук MagicBook Art 14 2025, который получил новую аппаратную платформу, улучшенный экран и новые конфигурации памяти. Внешне MagicBook Art 14 2025 не отличается от модели прошлого года: он по-прежнему имеет тонкий корпус, а также модульную конструкцию веб-камеры. Вес ноутбука составляет всего 1,03 кг, а его толщина в самом тонком месте — 11,3 мм.

MagicBook Art 14 2025 оборудован 14,6-дюймовым экраном OLED с разрешением 3120×2080 пикселей и соотношением сторон 3:2. Пиковая яркость выросла — до 1600 нит вместо прежних 700 нит.

На выбор ноутбук предлагается в двух конфигурациях: с Core Ultra 5 225H и с Core Ultra 7 255H. Дополняет CPU единственный вариант оперативной памяти на 32 Gb и NVMe-накопитель объемом 1 или 2 Tb.

Цена на обновленный Honor MagicBook Art 14 2025 начинается от $1255 за конфигурацию с Core Ultra 5 225H, 32 Gb ОЗУ и SSD на 1 Tb. Варианты с процессором Core Ultra 7 255H и накопителями на 1 или 2 Tb оцениваются в $1325 и $1395 соответственно. Когда планируется выпуск ноутбука на международный рынок – не сообщается.