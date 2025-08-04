Откройте для себя Азербайджан с самой быстрой связью

Лидер в области инноваций и скорости компания Bakcell представляет услугу TravelSIM для иностранных гостей Азербайджана. Данная услуга создаёт туристам возможность эффективно пользоваться внутренними и международными звонками, а также мобильным интернетом.

Чтобы воспользоваться услугой TravelSIM, туристы могут приобрести номер на стенде Bakcell, расположенном в аэропорту, а также в торговых точках Bakcell в столице и регионах.

TravelSIM предлагает туристам 3 разных пакета. Пакет TravelSIM 35 включает 50 минут внутренних звонков, 50 минут международных звонков, 30 ГБ интернета, Пакет TravelSIM 55 включает 100 минут внутренних звонков, 100 минут международных звонков, 60 ГБ интернета. Те, кто выберут Пакет TravelSIM 75, смогут воспользоваться 150 минутами внутренних звонков, 150 минутами международных звонков,120 ГБ интернета.

Bakcell предоставляет туристам, прибывшим в нашу страну, возможность пользоваться быстрой и качественной связью на протяжении всего их путешествия.

Подробную информацию о тарифах можно получить на официальном сайте.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.