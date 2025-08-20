iOS və Android arasında mesajlaşma tam məxfi olacaq

Apple, iPhone və Android cihazları arasında RCS vasitəsilə aparılan yazışmalara başdan sona şifrələmə (end-to-end encryption) əlavə etməyə hazırlaşır. iOS 26 kodunda Messaging Layer Security (MLS) protokoluna dair qeydlər aşkarlanıb və məhz bu texnologiya gələcəkdə qorumanın əsası olacaq. Bu, o deməkdir ki, müxtəlif platformalardakı istifadəçilər arasındakı mesajlar iMessage-də olduğu kimi etibarlı şəkildə şifrələnəcək.
RCS — köhnəlmiş SMS və MMS xidmətlərini əvəzləmək üçün nəzərdə tutulmuş müasir mesajlaşma standartıdır. Apple uzun illər boyu bu texnologiyanı qəbul etməsə də, nəhayət yalnız iOS 18 ilə iPhone-larda dəstək əlavə edildi. Bununla iPhone və Android istifadəçiləri arasında reaksiya göndərmək, yüksək keyfiyyətli foto və videolar paylaşmaq, qrup çatlarda yazışmaq mümkün oldu. Lakin bir mühüm element — yazışmaların müdaxilədən qorunması olmayıb.
İndi isə vəziyyət dəyişir. GSMA bu yaz Universal Profile 3.0 standartını MLS protokolunun dəstəyi ilə təqdim etdi və Apple da onun hazırlanmasında iştirak edib. Əgər iOS 26 ilə birlikdə E2EE aktivləşdirilsə, RCS dünyada ilk kütləvi krossplatforma mesajlaşma sistemi kimi tam məxfilik təmin edəcək.
Hazırda məlum deyil, Apple yalnız şifrələmə ilə kifayətlənəcək, yoxsa yeni standartın digər imkanlarını da əlavə edəcək. Amma bir şey aydındır: əvvəllər iPhone və Android istifadəçilərinin yazışmaları operatorlar və ya servis provayderləri tərəfindən izlənilə bilirdisə, yaxın zamanda bu boşluq aradan qaldırılacaq.