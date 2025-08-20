Свежий трейлер шутера Call of Duty: Black Ops 7. Игра выйдет 14 ноября

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025 издательство Activision представила трейлер Call of Duty: Black Ops 7, объединивший в себе геймплей и постановочные сцены. В Activision назвали Black Ops 7 «самой умопомрачительной частью» серии.

Call of Duty: Black Ops 7 перенесет игроков в 2035 год — спустя 40 лет после событий 6-ой части. Мир стоит на грани хаоса, раздираемый жестокими конфликтами и психологической войной. По сюжету Дэвид Мэйсон возглавляет элитный отряд JSOC, который отправляется на секретную миссию в средиземноморский город Авалон, для того, чтобы предотвратить заговор мирового масштаба.

В игре будет доступен как одиночный режим, так и кооперативная кампания. Кроме того, традиционный для серии мультиплеер получит новые карты и дополнения, включая режим Zombies.

Ранний доступ к открытому бета-тестированию шутера откроется 2 октября, а общий — с 5 октября. Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4. Предзаказ уже открыт.