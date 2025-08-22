Honor Magic V Flip 2 — складной смартфон с 200 Мп камерой и емким аккумулятором

Компания Honor представила в Китае складной смартфон Magic V Flip 2 – второе поколение Flip-формата. Ключевые улучшения – устройство получило самый емкий аккумулятор среди складных смартфонов, а также продвинутую камеру.

Honor Magic V Flip 2 оснащен внутренним LTPO OLED-экраном с диагональю 6,82, разрешением 2868×1232 пикселя и ШИМ частотой 3840 Hz. Максимальная яркость достигает 3600 нит. Внешний экран диагональю 4 дюйма также получил LTPO OLED матрицу, разрешение составляет 1200 × 1092 пикселя, ШИМ частота — 4320 Hz, максимальная яркость — 2800 нит. Экран получил интерактивные функции вроде анимированных питомцев. Оба дисплея работают с переменной частотой обновления от 1 до 120 Hz. Конструкция с защитным UTG-стеклом толщиной 50 мкм выдерживает до 350 тыс. складываний/раскладываний. Шарнир выполнен из титанового сплава.

За производительность смартфона отвечает 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3 в связке с фирменными радиочипом Honor C1+ и энергоэффективным чипом E2, за графические возможности — ускоритель Adreno 750. Объем оперативной памяти составляет до 16 Gb, емкость накопителя – до 1 Tb. Основная камера двойная, в нее входит главный датчик на 200 Мп (1/1,4″, f/1.9, OIS) и широкоугольный модуль на 50 Мп (f/2.2, угол захвата 120 градусов, автофокус, макро 2,5 см). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0). Обе камеры могут записывать 4K-видео. Предусмотрены фирменные ИИ-режимы, такие как Super Zoom до 30x и удаление бликов в кадре.

Magic V Flip 2 получил аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт. В оснащение аппарата также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-С, две nanoSIM-карты, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев и защита по стандартам IP58/IP59. Габариты 167,1 х 75,6 х 6,9 мм (в разложенном виде), 86,2 х 75,6 х 15,5 мм (в сложенном). Вес составляет 204 гр. Смартфон работает на базе Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.1 и поддерживает передачу файлов на iOS.

Цены на складной смартфон такие: 12/256 Gb — $760, 12/512 Gb — $830, 12 Gb/1 Tb — $900. Палитра расцветок включает — серый титан, лунно-белый, утренняя фиалка и вариант с тканевой отделкой. Honor Magic V Flip 2 поступит в продажу в Китае 28 августа. О международной доступности пока ничего не известно.

Компания также представила лимитированную версию Magic V Flip 2 в коллаборации с дизайнером Jimmy Choo в конфигурации памяти 16 Gb/1 Tb за $1040.