22 августа, 2025
Epic Games Store дарит две игры: Kamaeru: A Frog Refuge и Strange Horticulture

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз отдают бесплатно Kamaeru: A Frog Refuge и Strange Horticulture. Предложение действует до 28 августа 19:00 по бакинскому времени.

Kamaeru: A Frog Refuge — это казуальная игра о фермерстве и сохранении природы. Игрокам нужно создать заповедник для лягушек и заниматься его дальнейшим развитием, чтобы восстановить водно-болотные угодья и вернуть им былое великолепие. Также доступна механика фермерства. Игра вышла в 2024 году, она получила положительные пользовательские отзывы, в которых отметили незамысловатый игровой процесс и приятную музыку.

Strange Horticulture – это мистическая головоломка про магазин загадочных растений. Есть много разношерстных героев и возможность искать редкие культуры неподалеку от поселения. Релиз игры состоялся в 2022 году, она также получила положительные отзывы, но не всем хватило разнообразия в геймплее.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать тоже две игры: приключение Machinarium и гонку с видом сверху Make Way.

