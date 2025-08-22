Honor представил манипулятор со встроенными TWS-наушниками и функцией зарядного кейса

spot_img
22 августа, 2025
Вместе со складным смартфоном Honor Magic V Flip 2 компания представила необычный аксессуар – беспроводную мышь Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro. Она используется по прямому назначению, а в ее корпусе размещены пара фирменных TWS-наушников. Кроме того, манипулятор одновременно служит зарядным кейсом для наушников.

Компания выделяет нескользящее покрытие Honor Skin-Feel манипулятора и практичные микропереключатели с заявленным ресурсом до 5 млн. нажатий. Наушники поддерживают шумоподавление и оснащены двойным динамическим драйвером. При работе с ПК наушники и мышь устанавливают соединение по одному каналу — переключаться между устройствами можно простым нажатием кнопки. При сопряжении со смартфоном гарнитура использует Bluetooth, тогда как мышь остается подключенной к своему приемнику.

По заявлению производителя, встроенного аккумулятора на 1000 мАч хватит на 30 дней работы устройства. Общий вес новинки составляет 88 гр., без наушников — 78 гр. Габариты составляют 112 × 60 × 34 мм. Аксессуар совместим с Windows 10/11, а также с macOS 10.13 и новее.

Цена Honor Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro в Китае составляет $37, о доступности новинки в других странах информации пока нет.

