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1 августа, 2025
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Nvidia прекратит выпуск драйверов для Windows 10 в октябре 2026 года

Nvidia

Компания Nvidia сообщила о скором прекращении поддержки видеокарт на базе архитектуры Maxwell, Pascal и Volta. К ним относятся GTX 700, 900, 1000‑серий, а также Titan V. Последние драйвера GeForce Game Ready для этих графических ускорителей выйдут в октябре 2025 года. После этого для устаревших моделей будут выходить только критические патчи безопасности — до октября 2028 года. Переход на более современные GPU станет необходимым условием для полноценной поддержки игр, особенно в Windows 11.

«Наша поддержка этих GPU достигает 11 лет, что значительно превышает отраслевые нормы», — отмечает Nvidia.

Что касается видеокарт семейства RTX, то драйвера с поддержкой Windows 10 будут выпускаться до октября 2026 года, спустя год после того, как Microsoft прекратит поддержку операционной системы. Обновления безопасности и исправления багов продолжат выходить до этого срока для всех видеокарт GeForce RTX — RTX 20, RTX 30, RTX 40 и RTX 50 серий.

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