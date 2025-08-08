Epic Games Store отдает бесплатно две игры: Road Redemption и 112 Operator

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: Road Redemption и 112 Operator. Акция будет действовать до 14 августа 19:00 по бакинскому времени.
Road Redemption — гоночный экшн, в которой игрок возглавляет банду байкеров в эпичном путешествии по стране. Сюжетная кампания игры поддерживает кооператив до четырех человек включительно, сетевой и локальный с разделенным экраном.
112 Operator – это симулятор службы спасения, в которой игрок выступает в роли диспетчера экстренной службы. Игра моделирует различные чрезвычайные ситуации, такие как пожары, аварии, преступления, стихийные бедствия и теракты, и предлагает игроку принимать решения в условиях ограниченного времени и ресурсов. Можно выбрать один из тысяч реальных городов, после чего симулятор автоматически загрузит необходимую информацию: настоящие названия улиц, адреса и инфраструктуру служб безопасности.
На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать кооперативный симулятор курьерской службы с непредсказуемой физикой Totally Reliable Delivery Service и черно-белую игру в жанре «поиска предметов» Hidden Folks.