Epic Games Store отдает бесплатно две игры: Road Redemption и 112 Operator

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: Road Redemption и 112 Operator. Акция будет действовать до 14 августа 19:00 по бакинскому времени.

Road Redemption — гоночный экшн, в которой игрок возглавляет банду байкеров в эпичном путешествии по стране. Сюжетная кампания игры поддерживает кооператив до четырех человек включительно, сетевой и локальный с разделенным экраном.

112 Operator – это симулятор службы спасения, в которой игрок выступает в роли диспетчера экстренной службы. Игра моделирует различные чрезвычайные ситуации, такие как пожары, аварии, преступления, стихийные бедствия и теракты, и предлагает игроку принимать решения в условиях ограниченного времени и ресурсов. Можно выбрать один из тысяч реальных городов, после чего симулятор автоматически загрузит необходимую информацию: настоящие названия улиц, адреса и инфраструктуру служб безопасности.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать кооперативный симулятор курьерской службы с непредсказуемой физикой Totally Reliable Delivery Service и черно-белую игру в жанре «поиска предметов» Hidden Folks.