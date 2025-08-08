Мировые продажи PlayStation 5 превысили 80 млн. единиц

Компания Sony, в рамках финансового отчета за первый квартал, закончившийся у нее 30 июня 2025 года, сообщила, что общие мировые отгрузки PlayStation 5 составили 80,3 млн. единиц. За квартал компания реализовала 2,5 млн. приставок – это на 100 тыс. больше, чем было отгружено за аналогичный период прошлого года. Доля PS5 Pro в отгрузках не уточняется.

По итогам пяти лет продаж PlayStation 5 приблизилась к общему тиражу Xbox 360 (около 84 млн) и PS3 (87 млн). Самой продаваемой консолью всех времен по-прежнему остается PS 2 с показателем 160 млн. проданных устройств.

Продажи игрового софта на PS5 и PS4 составили 65,9 млн. копий за квартал, увеличившись на 12,3 млн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 6,9 млн. пришлись на игры собственной разработки Sony — это на 900 тыс. больше, чем годом ранее. Цифровые продажи игр составили 83%, что оказалось самым высоким результатом за последние кварталы. В первом квартале прошлого финансового года этот показатель составлял 80%.

Количество подписчиков PlayStation Network по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7 млн., а общее число пользователей платформы достигло 123 млн.