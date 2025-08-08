Игровой ИИ-помощник Xbox Copilot появится в Game Bar Windows 11

Компания Microsoft начала бета-тестирование игрового ассистента Xbox Copilot, встроенного в Game Bar операционной системы Windows 11. Функция стала доступна участникам программы Xbox Insiders в рамках PC Gaming Preview и впервые позволяет получать помощь ИИ прямо во время игрового процесса. В будущем Microsoft планирует оптимизировать работу Copilot и для портативных устройств серии Xbox Ally.

По словам старшего менеджера по продукту в Xbox Тайлера О’Мэлли (Tyler O’Malley), ассистент ориентирован на индивидуальный опыт: отслеживает активность пользователя в Xbox, определяет во что именно он играет, предоставляет релевантные подсказки, информацию о достижениях и игровой истории.

ИИ-помощник будет доступен в виде виджета на игровой панели, он способен анализировать текущий геймплей, отвечать на вопросы с использованием скриншотов и помогать игрокам в реальном времени без необходимости сворачивать игру.

На данное время тестирование Xbox Copilot проводится в США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Сингапуре и ряде других стран. Функция доступна только на английском языке. Позже Microsoft намерен расширить доступность, в том числе в Великобритании и европейских странах.