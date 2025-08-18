spot_img
Samsung представил TWS-наушники Galaxy Buds3 FE с активным шумоподавлением и Galaxy AI

Компания Samsung Electronics представила еще одну модель беспроводных наушников серии Buds3. По словам производителя, наушники Galaxy Buds3 FE разработаны для пользователей, которым нужна надежная производительность, интеллектуальные функции и стильный дизайн по выгодной цене.

Samsung Galaxy Buds3 FE получили дизайн, характерный для старших моделей, и сменные амбушюры, как у Buds3 Pro. Они отличаются высоким качеством звука, поддержкой ИИ-функций Galaxy AI, а также продолжительной автономной работой.

Наушники, по сравнению с моделью Buds FE 2023 года, получили увеличенные динамики для более насыщенного звучания и улучшенное активное шумоподавление (ANC). Технология Crystal Clear Call использует передовую усовершенствованную модель машинного обучения для изоляции голоса пользователя, обеспечивая хорошую слышимость даже при разговоре в шумной обстановке. Повышению качества звонков также способствует регулируемое положение микрофонов, которые направлены в сторону рта пользователя. Доступен режим прозрачности, поддержка функции Find My Earbuds и автоматическое переключение между устройствами Samsung с помощью функции Auto Switch.

Автономность Buds3 FE достигает 8,5 часов без ANC и до 6 часов при его активации. С учетом зарядного кейса они могут работать до 30 и 24 часов соответственно. Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и защиту по стандарту IP54 — устройство выдержит дождь и брызги, но не полное погружение в воду. Buds3 FE поддерживают работу с Gemini и приложением Galaxy AI Interpreter. Пользователи смогут в реальном времени переводить разговоры или быстро активировать голосовые команды.

Samsung Galaxy Buds3 FE поступят в продажу 5 сентября за $149,99. Доступные цвета: черный и серый.

