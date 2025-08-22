Daha güclü Samsung Galaxy A07 4G smartfonu təqdim edildi

Samsung yeni ultra-büdcəli Galaxy A07 4G smartfonunu təqdim etdi. Əvvəlki nəsil A06 ilə müqayisədə əsas üstünlük — daha güclü prosessordur. A06 modeli Helio G85 çipseti ilə təchiz olunmuşdu (~270 min bal AnTuTu), Galaxy A07 isə artıq Helio G99 prosessoru ilə gəlir və bu çip ~430 min bal toplayır. Bundan əlavə, yeni model bir qədər daha kompakt gövdə və IP54 standartına uyğun suya qarşı damcı qoruması əldə edib.
Qalan xüsusiyyətlər dəyişməz qalıb. Smartfon 6,7 düymlük PLS ekranla gəlir, HD+ icazə dəqiqliyi və 90 Hz yenilənmə tezliyi təklif edir. 5000 mAh batareya quraşdırılıb, lakin sürətli şarj gücü açıqlanmayıb. Arxa tərəfdə 50 MP əsas kamera, ön tərəfdə isə 8 MP modul var. Barmaq izi skaneri və Wi-Fi 5 mövcuddur, lakin NFC dəstəklənmir. Satışda 4/128 və 6/128 GB yaddaş konfiqurasiyaları mövcuddur, həmçinin MicroSD kartı əlavə etmək olar.
Galaxy A07 4G smartfonunun qiyməti 120 dollardan başlayır.