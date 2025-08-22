Alibaba представила Qoder — платформу написания программного кода при помощи ИИ

Компания Alibaba представила Qoder — платформу написания программного кода при помощи искусственного интеллекта. Для написания кода используются модели Claude, Gemini и ChatGPT, Qoder сам подбирает модель в зависимости от задачи пользователя.

Alibaba Qoder предусматривает два режима работы: Agent Mode и Quest Mode. При запуске Agent Mode платформа Qoder выступает в качестве интеллектуального помощника по написанию кода, упрощая работу специалиста в задачах базового уровня. Помощник дает подсказки и отвечает на вопросы, при этом пользователь сохраняет полный контроль над ИИ.

В режиме Quest Mode система Qoder превращается в полноценного инженера, который выдает протестированный и готовый к работе код. Разработчику остается составить спецификации, делегировать задачи и наблюдать за их выполнением. Qoder самостоятельно составляет план работы, разбивает задачи на подробные последовательности действий, создает реализации функций, автоматизирует тестирование и валидацию.

Alibaba Qoder может разобраться в сложной базе кода, архитектуре, шаблонах проектирования и лежащей в основе проекта логике. На основе этих сведений система составляет Wiki-репозиторий. Функция долговременной памяти позволяет Qoder учитывать принятые ранее решения, предпочтения пользователя в написании кода, проводить быстрый анализ предыдущих работ для написания последующих в том же стиле.

В течение нескольких недель Alibaba Qoder будет полностью бесплатным. После введут пробный период, который будет длиться две недели — с ограничением на число запросов к ИИ-агенту. Стоимость платных тарифов определят уже после запуска альфа-версии.