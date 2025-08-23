Ricoh представил компактную камеру GR IV

Японский производитель электроники Ricoh представил новую компактную камеру GR IV — продолжение культовой серии GR. Хотя Ricoh GR IV внешне напоминает свою предшественницу, сохраняя компактный и легкий форм-фактор, новая камера была полностью переработана, став еще меньше и тоньше.

Корпус фотоаппарата выполнен из легкого и прочного магниевого сплава. GR IV стала быстрее и удобнее в использовании, камера включается практически мгновенно, что важно для уличной съемки. Она имеет более тонкий корпус, а задний упор для большого пальца получил новую контурную форму для более удобного хвата. Была переработана и раскладка элементов управления на задней панели: рычаг переключения режимов заменен на дисковый переключатель, что по словам Ricoh, обеспечивает «легкость управления».

Ricoh GR IV получила новый 25,7-мегапиксельный сенсор формата APS-C, усовершенствованный процессор GR ENGINE 7 и обновленный объектив GR с эквивалентным фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/2.8. Переработанная система автофокуса стала заметно быстрее и точнее, а встроенная 5-осевая стабилизация IBIS помогает делать резкие кадры даже при съемке с рук.

Диапазон нативного ISO GR IV составляет от 100 до впечатляющих 204 800. GR IV записывает 14-битные файлы RAW (DNG) и JPEG на внутреннюю память объемом 53 Gb, что является редким решением для компактных камер. Имеется слот для карт microSD. Делиться фотографиями можно через новое приложение Ricoh GR World для смартфонов и планшетов, разработанное специально для камер Ricoh GR. Хотя камера не предназначена для профессиональной видеосъемки, GR IV может записывать видео с максимальным разрешением 920×1080, а частота кадров ограничена 60p.

В Ricoh GR IV появилась новые режимы съемки:

Функция Program Auto Ex позволяет фотографам мгновенно менять режим экспозиции с помощью электронных дисков: передний диск переключает камеру в режим приоритета диафрагмы, а задний — в режим приоритета выдержки;

Новый режим Snap Distance-Priority AE (Sn) дает возможность получать снимки с более выраженным эффектом глубины резкости, не требуя ручных настроек;

GR IV, помимо 12 стандартных режимов эффектов, имевшихся ранее в GR III, получила новый режим «Кино» в рамках функции «Управление изображением». Этот режим позволяет имитировать старые пленки.

Ricoh GR IV будет доступна в середине сентября по цене $1499,95. Помимо новинки представлен ряд новых аксессуаров, одним из которых является суперкомпактная вспышка Ricoh GF-2.