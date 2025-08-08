spot_img
8 августа, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareAsus выпустил настольный ПК V500 Mini Tower с мобильным процессором

Asus выпустил настольный ПК V500 Mini Tower с мобильным процессором

Asus V500 Mini Tower

Компания Asus представила V500 Mini Tower – компактный настольный компьютер объемом менее 24 литров с мобильным процессором. Устройство рассчитано на установку полноразмерной видеокарты. Габариты компьютера, ориентированного на домашнее и офисное использование, составляют 34,7 x 29,6 x 15,5 см.

Asus V500 Mini Tower

Максимальная конфигурация предлагает Intel Core i7-13620H (до 4,9 GHz). В отличие от ноутбуков, процессор охлаждается полноразмерным кулером. В качестве альтернативы пользователи могут выбрать более доступную модель на базе i5-13420H. По мнению Asus, использование мобильного процессора вместо настольного имеет два преимущества. Во-первых, энергопотребление снижается на 34%, а во-вторых, мини-ПК может работать значительно тише по сравнению с традиционными настольными системами (38 дБ под нагрузкой).

Asus V500 Mini Tower поддерживает установку видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060 через слот PCIe 4.0 x8, до 64 Gb оперативной памяти и накопитель емкостью до 4 Tb. Есть шесть портов USB-A, один USB-C, выходы HDMI и DisplayPort, а также поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Питание обеспечивается 180-ваттным блоком. Также компьютер комплектуется слотами для карт памяти и оптическим приводом для CD-дисков.

Базовая версия ПК с процессором i5-13420H, 8 Gb ОЗУ и 512 Gb SSD уже доступна по цене $549,99. Ее можно обновить до i7-13620H и 16 Gb ОЗУ, доплатив $230. Вариант с GeForce RTX 4060 ожидается в продаже позже.

Предыдущая статья
Мировые продажи PlayStation 5 превысили 80 млн. единиц
Следующая статья
Pure Storage усиливает позиции в регионе: Сафар Сафаров занял должность технического менеджера по работе с партнерами в Турции и СНГ
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»