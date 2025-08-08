Asus выпустил настольный ПК V500 Mini Tower с мобильным процессором

Компания Asus представила V500 Mini Tower – компактный настольный компьютер объемом менее 24 литров с мобильным процессором. Устройство рассчитано на установку полноразмерной видеокарты. Габариты компьютера, ориентированного на домашнее и офисное использование, составляют 34,7 x 29,6 x 15,5 см.

Максимальная конфигурация предлагает Intel Core i7-13620H (до 4,9 GHz). В отличие от ноутбуков, процессор охлаждается полноразмерным кулером. В качестве альтернативы пользователи могут выбрать более доступную модель на базе i5-13420H. По мнению Asus, использование мобильного процессора вместо настольного имеет два преимущества. Во-первых, энергопотребление снижается на 34%, а во-вторых, мини-ПК может работать значительно тише по сравнению с традиционными настольными системами (38 дБ под нагрузкой).

Asus V500 Mini Tower поддерживает установку видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060 через слот PCIe 4.0 x8, до 64 Gb оперативной памяти и накопитель емкостью до 4 Tb. Есть шесть портов USB-A, один USB-C, выходы HDMI и DisplayPort, а также поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Питание обеспечивается 180-ваттным блоком. Также компьютер комплектуется слотами для карт памяти и оптическим приводом для CD-дисков.

Базовая версия ПК с процессором i5-13420H, 8 Gb ОЗУ и 512 Gb SSD уже доступна по цене $549,99. Ее можно обновить до i7-13620H и 16 Gb ОЗУ, доплатив $230. Вариант с GeForce RTX 4060 ожидается в продаже позже.