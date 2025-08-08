Pure Storage усиливает позиции в регионе: Сафар Сафаров занял должность технического менеджера по работе с партнерами в Турции и СНГ

Пост технического менеджера Pure Storage по работе с партнерами в Турции и СНГ занял Сафар Сафаров. Данное назначение говорит о стратегической направленности компании на расширение присутствия в активно развивающемся регионе, где наблюдается устойчивый рост интереса к современным IТ-решениям.

Сафар Сафаров — известная фигура на IT-рынке с более чем 17-летним опытом. За последние 5 лет он активно работал в странах Кавказа, СНГ и Балтии, развивая технические компетенции партнеров, поддерживая корпоративные проекты и выступая в роли отраслевого эксперта на профильных мероприятиях, делясь экспертизой в области передовых технологий хранения данных.

До перехода в Pure Storage Сафар Сафаров занимал технические и партнерские должности в крупных международных компаниях. В частности, последние несколько лет Сафар Сафаров занимал позицию старшего системного инженера Dell Technologies. Учитывая хорошее знание локального IТ-рынка и богатый опыт работы с сетью партнеров и клиентами, его присутствие в региональной команде Pure Storage может сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии бизнеса компании в регионе.

О компании Pure Storage:

Pure Storage, Inc (NYSE: PSTG) — американская компания, разрабатывающая системы хранения данных на основе флеш-памяти (all-flash) корпоративного уровня. Она специализируется на высокопроизводительных блочных, файловых и объектных хранилищах, а также предлагает облачные решения и сервисы для управления данными. Pure Storage известна своими инновационными решениями, удобными для клиента бизнес-моделями и высоким уровнем удовлетворенности клиентов, подтвержденным различными рейтингами, в том числе Gartner и Satmetrix.

Согласно отчету Gartner® Magic Quadrant™ 2024 для основных платформ хранения данных (Primary Storage Platforms), Pure Storage в 11-й раз подряд была признана Лидером, а также в пятый раз заняла самую высокую позицию по критерию «Способность к исполнению» и самую дальнюю — по критерию «Полнота видения». Это признание подтверждает устойчивое лидерство Pure Storage в области высокопроизводительных решений хранения данных, а также подчеркивает стратегическую направленность на инновации, масштабируемость и исключительное качество обслуживания клиентов.