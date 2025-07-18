Вышел первый полноценный трейлер фильма Mortal Kombat 2 по мотивам культовой серии

Warner Bros. представила дебютный трейлер фильма Mortal Kombat 2 – продолжения успешной экранизации видеоигр в жанре файтинг от NetherRealm Studios. На больших экранах лента выйдет 24 октября 2025 года.

Сюжет фильма сосредоточен на легендарном турнире, где бойцы Земного царства сражаются за свою планету против Внешнего мира и его правителя Шао Кана. Исход турнира решит судьбу всех миров. Ролик демонстрирует, как популярного в прошлом голливудского актера Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана затягивает на легендарный турнир.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Главные роли в фильме Mortal Kombat 2 исполнили Льюис Тан (Коул Янг), Джессика Макнэми (Соня Блейд), Карл Урбан (Джонни Кейдж), Таданобу Асано (Рейден), Мехкад Брукс (Джакс), Джош Лоусон (Кано), Луди Линь (Лю Кан), Чинь Хань (Шан Цзун), Джо Таслим (Нуб Сайбот), Тати Габриэль (Джейд), Аделин Рудольф (Китана) и другие актеры. Фильм снял режиссер первой части Саймон МакКуойд.

Многие фанаты игры уже считают, что сиквел окажется намного лучше первого фильма, который вышел в 2021 году.