spot_img
18 июля, 2025
spot_img
ДомойAVКинематографВышел первый полноценный трейлер фильма Mortal Kombat 2 по мотивам культовой серии

Вышел первый полноценный трейлер фильма Mortal Kombat 2 по мотивам культовой серии

Mortal Kombat 2

Warner Bros. представила дебютный трейлер фильма Mortal Kombat 2 – продолжения успешной экранизации видеоигр в жанре файтинг от NetherRealm Studios. На больших экранах лента выйдет 24 октября 2025 года.

Сюжет фильма сосредоточен на легендарном турнире, где бойцы Земного царства сражаются за свою планету против Внешнего мира и его правителя Шао Кана. Исход турнира решит судьбу всех миров. Ролик демонстрирует, как популярного в прошлом голливудского актера Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана затягивает на легендарный турнир.

Главные роли в фильме Mortal Kombat 2 исполнили Льюис Тан (Коул Янг), Джессика Макнэми (Соня Блейд), Карл Урбан (Джонни Кейдж), Таданобу Асано (Рейден), Мехкад Брукс (Джакс), Джош Лоусон (Кано), Луди Линь (Лю Кан), Чинь Хань (Шан Цзун), Джо Таслим (Нуб Сайбот), Тати Габриэль (Джейд), Аделин Рудольф (Китана) и другие актеры. Фильм снял режиссер первой части Саймон МакКуойд.

Многие фанаты игры уже считают, что сиквел окажется намного лучше первого фильма, который вышел в 2021 году.

Предыдущая статья
Совместное мероприятие BAKINITY, MUK и DELL Technologies: Искусственный интеллект и трансформация бизнеса
Следующая статья
OpenAI представила ChatGPT Agent для выполнения компьютерных задач от имени пользователя
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,927ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»