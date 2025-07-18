OpenAI представила ChatGPT Agent для выполнения компьютерных задач от имени пользователя

Компания OpenAI представила универсального ИИ-агента в ChatGPT, который способен выполнять «сложные задачи» от имени пользователей. Новый инструмент называется ChatGPT Agent, он может автоматически управлять календарем пользователя, создавать редактируемые презентации и слайд-шоу, запустит код, создаст таблицу и так далее. Например, его можно попросить «спланировать и купить ингредиенты для японского завтрака на четверых» или «проанализировать трех конкурентов и создать презентацию».

«ChatGPT выполняет задачи с помощью собственного виртуального компьютера, плавно переключаясь между рассуждениями и действиями, чтобы обрабатывать сложные рабочие процессы от начала до конца, полностью следуя вашим инструкциям», заявляет компания.

OpenAI отметила, что ChatGPT запросит разрешение на выполнение какого-либо важного действия, а прервать его можно в любой момент, например, чтобы уточнить запрос. По словам компании, она объединила «лучшее» от ИИ-агента Operator, которого представила в начале 2025 года, и исследовательского режима Deep Research и внедрила «дополнительные инструменты».

ChatGPT Agent имеет доступ ко всем функциям своего виртуального компьютера, а не только к браузеру, как обычный ChatGPT, что значительно расширяет возможности инструмента. Однако он пока работает не быстро, так как разработчики сосредоточены на оптимизации сложных задач, а не на скорости.

Финансовые операции пока ограничены. При работе с сайтами, требующими повышенной безопасности, например, банковскими транзакциями, активируется режим наблюдения Watch Mode, при котором пользователь не может покинуть вкладку, где работает ИИ, иначе система остановит свою работу.

ChatGPT Agent уже доступен подписчикам Pro, Plus и Team. Для его активации нужно выбрать режим Agent Mode в любой момент беседы, а затем описать задачу. Версии для ChatGPT Enterprise и Education для корпоративных клиентов и учебных заведений появятся позже этим летом. Сроков запуска в Европейской экономической зоне и Швейцарии пока нет.