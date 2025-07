Совместное мероприятие BAKINITY, MUK и DELL Technologies: Искусственный интеллект и трансформация бизнеса

В период с 11 по 13 июня компания BAKINITY, один из ведущих IT-интеграторов Азербайджана, совместно с дистрибьютором MUK при поддержке Dell Technologies провела выездное мероприятие для партнеров и заказчиков. Трехдневное событие прошло в живописном регионе Грузии — Кахетии, и собрало участников для обсуждения актуальных технологических трендов, обмена опытом и укрепления деловых связей.

Первый день: инновации и технологии Dell

Ключевым акцентом первого дня стали презентации от представителей Dell и дистрибьютора MUK, в рамках которых участникам были представлены инновационные решения, открывающие новые горизонты в развитии ИТ-инфраструктуры.

Первая презентация — «Accelerate your innovation with the Dell AI Factory» — была посвящена подходу Dell к интеграции искусственного интеллекта в корпоративные процессы. Участники узнали, как благодаря платформе Dell AI Factory компании могут эффективно применять ИИ для оптимизации бизнес-задач: от разработки ПО и анализа данных до создания цифровых двойников и контент-генерации. Была показана структура платформы, включающая широкий спектр инфраструктурных решений (серверы, хранилища, рабочие станции), программных инструментов и сервисов, а также примеры реальных кейсов Dell: от ускоренной обработки медицинских изображений до повышения безопасности железнодорожного транспорта с помощью компьютерного зрения. Особый акцент сделан на том, как Dell помогает организациям выстроить стратегию внедрения ИИ, подобрать приоритетные сценарии и построить масштабируемую архитектуру с учетом устойчивости и кибербезопасности.

Вторая презентация — «Differentiated Simplicity & Brand Unification» — рассказала о трансформации клиентских решений Dell, направленной на упрощение выбора и повышение удобства для пользователей. Было представлено обновленное портфолио устройств: ноутбуки, настольные ПК и All-in-One, классифицированные по уровням Dell, Dell Plus и Dell Premium. Участники узнали о возможностях AI PC и Copilot+ PC, которые благодаря встроенным нейропроцессорам открывают новые сценарии использования: ускорение рабочих процессов, генерация контента, персонализация настроек и улучшение видеосвязи с помощью AI-инструментов. Также спикеры рассказали о технологиях Dell Optimizer для оптимизации энергопотребления и производительности, функции Dell Pair для быстрой и безопасной Bluetooth-паринга устройств, а также о внимании компании к устойчивости и качеству, включая экологически сертифицированные модели и многоступенчатое тестирование продукции.

Завершился первый день приветственным ужином, который стал отличной площадкой для неформального общения, установления новых деловых связей и обмена мнениями о будущем технологий.

Второй день: погружение в культуру и традиции Кахетии

Программа второго дня была посвящена знакомству с культурным и гастрономическим наследием региона.

Tsinandali Estate — историческое поместье князя Александра Чавчавадзе, одного из основоположников грузинского романтизма. В XIX веке здесь бывали Грибоедов, Пушкин и Лермонтов. Сегодня это музей с уникальной архитектурой, старинным винным погребом и живописным парком, сохранившим атмосферу былой эпохи.

Затем участники посетили одну из лучших сыроварен региона, где смогли наблюдать весь процесс создания сулугуни и других сыров. Особое впечатление произвела дегустация более 15 сортов — от традиционных до современных рецептов.

Далее группа отправилась на старейшую винодельню, где из поколения в поколение изготавливаются традиционные глиняные кувшины квеври, в которых вино производится уже несколько тысяч лет. Кроме знакомства с процессом их создания и историей виноделия, гости смогли продегустировать вина разных сортов: красные, белые, сухие и полусладкие. На этой же винодельне производят знаменитую чачу — крепкий грузинский напиток.

Третий день: город любви Сигнахи

В последний день участники посетили Сигнахи — «город любви», известный своей уникальной атмосферой, узкими улочками и зданиями с черепичными крышами. Гости прогулялись по городу, познакомились с местной архитектурой и насладились красивыми видами на Алазанскую долину.

Мероприятие стало прекрасной площадкой для обмена опытом, получения актуальной информации и расширения деловых связей.