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31 июля, 2025
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Представлен интерактивный игровой проектор BenQ B7100

BenQ B7100

Компания BenQ представила в Китае интерактивный игровой проектор B7100. Геймпад для этого не понадобится — достаточно касаться стены или другой поверхности проекции, которая будет выступать в качестве тачскрина. Модель предназначена для коммерческого использования в таких местах, как розничные магазины, рестораны и зоны ожидания. Устройство можно применять там, где нужно занять детей в тот момент, пока родители совершают покупки или отдыхают.

BenQ B7100

Проектор B7100 имеет разрешение WXGA (1280 x 800 пикселей) и контрастность 12 000:1. Яркость находится на уровне 4 000 люмен (ISO), что делает его пригодным для использования в хорошо освещенных помещениях. Устройство может выводить изображение диагональю 100 дюймов на удалении 2.4 метра. Проектор работает на операционной системе Android.

Модель поставляется с 20 встроенными играми, включая развлекательные и обучающие. Касания проекции устройство распознает с помощью инфракрасной камеры. Конструкция корпуса предусматривает как настольное, так и настенное размещение. Точные размеры и вес устройства не сообщаются.

Игровой проектор BenQ B7100 уже поступил в продажу в Китае по цене $1075.

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