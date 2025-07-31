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31 июля, 2025
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Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в $4 трлн

Microsoft

Компания Microsoft опубликовала результаты четвертого квартала 2025 финансового года, который закончился у нее 30 июня. После публикации отчета с высокими результатами, рыночная стоимость Microsoft впервые превысила отметку в $4 трлн. Глава компании Сатья Наделла заявил в письме акционерам, что сильные результаты этого финансового года отражают инновации компании и доверие клиентов к Microsoft.

Капитализация Топ-5 компаний на данное время:

  • Nvidia — $4,37 трлн;
  • Microsoft — $4,13 трлн;
  • Apple — $3,12 трлн;
  • Amazon — $2,44 трлн;
  • Alphabet (Google) — $2,38 трлн.

Квартальная выручка Microsoft составила $76,4 млрд, а чистая прибыль — $27,2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели больше на 18% и 24% соответственно. Значительная часть дохода пришлась на облачные сервисы — подразделение Azure показало рост на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Microsoft по направлению OEM-устройств и Windows выросла на 3%, преимущественно за счет продаж лицензий Windows OEM-партнерам. Выручка от облачного сервиса Microsoft 365 для бизнес-клиентов выросла на 18% год к году.

Выручка от игрового направления составила $5,5 млрд, что на 10% больше по сравнению за аналогичный квартал 2024 года. Доход от продаж консолей Xbox и других устройств в очередной раз снизился — на 22%, а доход от игр и сервисов, включая Game Pass, напротив, увеличился на 13%.

Доход профессиональной соцсети LinkedIn по итогам квартала вырос на 9%, число сессий увеличилось на 7% — платформа показала «рекордный уровень вовлеченности». Доход Microsoft от рекламы в поиске и новостях вырос на 21% — компания обновила Bing, добавив в него новые функции на основе ИИ.

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