spot_img
16 июля, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыПолное издание Cyberpunk 2077 выйдет на Mac 17 июля

Полное издание Cyberpunk 2077 выйдет на Mac 17 июля

Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 в версии Ultimate Edition выйдет на компьютерах Apple Mac в четверг, 17 июля. Будут поддерживаться модели на базе процессоров М1 и выше, для запуска игры потребуется минимум 16 Gb оперативной памяти.

Отмечается, что игра в полной мере будет использовать возможности Mac и Apple Silicon. Заявлена поддержка таких функций, как трассировка пути, генерация кадров, настройка HDR на дисплеях Apple и встроенное пространственное аудио с отслеживанием головы для AirPods. Игра поддерживает MetalFX и совместима с мышью Magic Mouse и трекпадом Magic Trackpad.

Позднее в этом году Cyberpunk 2077 получит обновление, добавляющее новые игровые возможности из macOS 26 Tahoe: поддержка Metal 4, Metal FX Frame Interpolation и MetalFX Denoising.

Журналист Том Уоррен из издания The Verge отметил, что Cyberpunk 2077 выходит на Mac одновременно с релизом патча 2.3, который добавляет новые автомобили и обновленные функции фоторежима. Но в CD Projekt RED пока об этом ничего не сообщали.

Предыдущая статья
Новая функция в Windows 11 будет незаметно экономить заряд батареи
Следующая статья
Состоялась презентация Honor X70 с аккумулятором емкостью 8300 мАч и защитой IP69K
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,928ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»