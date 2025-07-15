Полное издание Cyberpunk 2077 выйдет на Mac 17 июля

Студия CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 в версии Ultimate Edition выйдет на компьютерах Apple Mac в четверг, 17 июля. Будут поддерживаться модели на базе процессоров М1 и выше, для запуска игры потребуется минимум 16 Gb оперативной памяти.

Отмечается, что игра в полной мере будет использовать возможности Mac и Apple Silicon. Заявлена поддержка таких функций, как трассировка пути, генерация кадров, настройка HDR на дисплеях Apple и встроенное пространственное аудио с отслеживанием головы для AirPods. Игра поддерживает MetalFX и совместима с мышью Magic Mouse и трекпадом Magic Trackpad.

Позднее в этом году Cyberpunk 2077 получит обновление, добавляющее новые игровые возможности из macOS 26 Tahoe: поддержка Metal 4, Metal FX Frame Interpolation и MetalFX Denoising.

Журналист Том Уоррен из издания The Verge отметил, что Cyberpunk 2077 выходит на Mac одновременно с релизом патча 2.3, который добавляет новые автомобили и обновленные функции фоторежима. Но в CD Projekt RED пока об этом ничего не сообщали.