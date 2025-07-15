Новая функция в Windows 11 будет незаметно экономить заряд батареи

Компания Microsoft начала тестирование новой функции в Windows 11, которая называется Adaptive Energy Saver (Адаптивное энергосбережение). Функция появилась в тестовой сборке 11 27898 для участников программы Windows Insider (Canary Channel).

В отличие от режима Battery Saver, который активируется при низком заряде, новая функция будет запускаться динамически, даже при полном аккумуляторе, если система сочтет это необходимым.

«Адаптивное энергосбережение — это опциональная функция, которая автоматически включает и отключает режим энергосбережения без изменения яркости экрана в зависимости от состояния питания устройства и текущей нагрузки на систему», — говорится в блоге Microsoft.

Новая функция энергосбережения может помочь увеличить срок службы ноутбука, если на нем выполняются задачи, не требующие большой вычислительной мощности. Она не будет включена по умолчанию, для активации нужно зайти в «Параметры» ПК. В противном случае будет использоваться старый подход к энергосбережению. На стационарных ПК функция недоступна.

Ожидается, что все пользователи получат доступ к новой функции уже в этом году.