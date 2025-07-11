Moto G96 – доступный смартфон с OLED-экраном 144 Hz и аккумулятором на 5500 мАч

Компания Motorola представила в Индии недорогой смартфон Moto G96, который получил качественный дисплей, производительную аппаратную платформу и неплохой набор камер.

Moto G96 оборудован изогнутым 6,67-дюймовым дисплеем pOLED с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя и пиковой яркостью 1600 нит. От механических повреждений экран защищает стекло Gorilla Glass 5. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3.

Смартфон построен на базе 4-нм восьмиядерного процессора Snapdragon 7s Gen 2, за графические возможности отвечает ускоритель Adreno 710. Аппарат доступен в версиях с 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x и встроенным накопителем емкостью 128 или 256 Gb. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-700C, 1/1,56″, f/1,8, автофокус, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2,2, угол обзора 118°, автофокус). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (1/3,1″, f/2,2). Все камеры могут записывать видео 2160p@30fps.

За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 68 Вт через порт USB Type-C. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, A-GPS, два слота nano-SIM, стереодинамики и защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Габариты смартфона составляют 161,86 × 73,26 × 7,93 мм, вес — 178 гр. В качестве программной платформы используется Android 15.

Смартфон будет доступен в четырех сертифицированных цветах Pantone: Greener Pastures, Cattleya Orchid, Ashleigh Blue и Dresdren Blue. Цены на Moto G96: 8/128 Gb — $210, 8/256 Gb — $233. Продажи в Индии стартуют 16 июля.