Авторы Subnautica 2 выпустили первый геймплейный трейлер и подтвердили перенос игры на 2026 год

Студия Unknown Worlds объявила о переносе симулятора выживания с открытым миром Subnautica 2 на 2026 год. Разработчики объяснили, что приняли это решение после результатов серии закрытых плейтестов. В них были выявлены недоработки, которые нужно исправить до выхода первой общедоступной версии игры.
Был опубликован первый геймплейный трейлер предстоящей игры, в котором показан загадочный подводный мир с его обитателями, процесс строительства базы и другие фрагменты игры.
Разработчики отметили, что не планируют менять курс развития Subnautica 2 и стоящую за игрой команду, а хотят наполнить игру дополнительным контентом к моменту релиза в раннем доступе. Студия пообещала делиться подробностями о разработке Subnautica 2 в течение следующих месяцев.