OpenAI запустит собственный браузер на базе ИИ в ближайшие недели

Компания OpenAI близка к выпуску собственного веб-браузера на базе искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники. По данным агентства, его релиз состоится уже в ближайшие недели.

Браузер от OpenAI построен на открытом коде Chromium, который разработан и поддерживается Google. Он служит основой для многих других браузеров, включая Google Chrome, Microsoft Edge и Opera. Интеграция в браузер ChatGPT позволит изменить подход к веб-серфингу, сделав функции на базе ИИ неотъемлемой частью взаимодействия с интернетом. Это позволит обрабатывать запросы пользователей напрямую, без перехода на другие сайты, что значительно упростит способ поиска информации в сети.

Если браузером от OpenAI начнет пользоваться хотя бы часть пользователей ChatGPT, количество которых достигает полумиллиарда, то это может нанести удар ключевому компоненту рекламного потока конкурента Google, отметили в Reuters. Chrome — важная часть рекламного бизнеса холдинга Alphabet, приносящая почти три четверти его дохода. Браузер предоставляет информацию о пользователях, помогая Alphabet более эффективно и прибыльно таргетировать рекламу, а также позволяет Google по умолчанию направлять поисковый трафик на собственную поисковую систему.

По словам одного из источников Reuters, браузер является частью более широкой стратегии OpenAI по интеграции своих сервисов в личную и рабочую жизнь пользователей. Он позволит компании напрямую интегрировать свои продукты на основе искусственного интеллекта, такие как Operator, в процесс просмотра веб-страниц, что позволит браузеру автономно выполнять действия за пользователя. Например, вместо того, чтобы искать в интернет-магазине нужный товар самостоятельно, вручную переключая фильтры, можно поручить эту задачу нейросети.

Google Chrome, которым пользуются более 3 млрд. человек, в настоящее время занимает более двух третей мирового рынка браузеров. Минюст США стремится устранить эту монополию, требуя разделения Google и продажу Chrome. Известно, что OpenAI выражала заинтересованность в покупке Chrome, если это разделение произойдет.