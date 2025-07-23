Фокус на мобильность, удаленную работу и устойчивость к кибератакам

Как Citrix еще 30 лет назад начал разрабатывать решения, которые стали особенно актуальны сегодня

Удаленная работа, кибербезопасность и гибкость инфраструктуры — темы, которые сегодня занимают важное место в повестке IТ-руководителей. По прогнозам Upwork (крупнейшей платформы фриланса) к 2028 году в организациях по всему миру до 73% пользователей будут работать вне офиса, причем в самых разных отраслях. Удаленная работа станет нормой для большинства организаций, и компании будут все больше интегрировать этот формат в свою структуру.

Современные компании ищут решения, которые позволят не только обеспечить стабильный доступ к рабочим системам, но и упростить их управление, а также снизить затраты и повысить устойчивость к внешним угрозам. Переход на удаленный и гибридный форматы работы улучшает и показатели бизнеса. Исследование McKinsey, проведенное в сентябре 2024 года, отмечает, что компании с гибридной моделью в 35% случаев показывали рост бизнеса >10%, в то время как компании с традиционной моделью — всего в 28% случаев.

О том, какие технологические решения выбирают компании в регионе, как меняется взгляд на виртуализацию и централизованное управление, мы поговорили с генеральным директором Citrix Israel Томером Перри, отвечающим за развитие направления в Израиле, странах Кавказа и Центральной Азии. Citrix является мировым лидером в области разработки программного обеспечения для организации безопасных и масштабируемых цифровых рабочих мест. На территории Центральной Азии, Кавказа, Украины и Молдовы решения Citrix и NetScaler доступны благодаря мастер-дистрибьютору DeoniX, что позволяет учитывать специфику локальных рынков и выстраивать эффективную техническую поддержку.

— В каком направлении сегодня развивается Citrix?

— В 2024 году Citrix представил унифицированную платформу, сочетающую в себе решения для виртуализации рабочих столов (VDI), сетевые функции (включая балансировку нагрузки, защиту веб-приложений и управление трафиком), инструменты для аналитики производительности и создание тонких клиентов* на базе классических ПК, позволяющих минимизировать зависимость от операционной системы и сервисов Microsoft. Платформа спроектирована как централизованное решение с возможностью масштабирования, обеспечивая полный цикл: от развертывания инфраструктуры до поддержки, интеграции и мониторинга. Значительное внимание уделено вопросам информационной безопасности: архитектура платформы основана на модели нулевого доверия** (Zero Trust), при которой каждое подключение, устройство и пользователь рассматриваются как потенциально небезопасные и требующие постоянной верификации.

*Тонкие клиенты (thin clients) предлагают безопасный и эффективный способ получить доступ к виртуализированным рабочим местам и приложениям. Они представляют собой недорогие, низкоотраслевые устройства, которые подключаются к серверу для обработки и хранения, что делает их идеальными для организаций, стремящихся упростить управление ИТ и повысить безопасность.

**Нулевое доверие (Zero Trust) — это архитектура безопасности, которая по умолчанию не доверяет никому. В модели нулевого доверия все, кто пытается получить доступ к сети компании, должны постоянно проверяться с помощью таких механизмов, как многофакторная аутентификация (MFA) и проверка контекста устройств, с которых подключается пользователь. Модель используется для обеспечения цифровой трансформации при жестком контроле доступа пользователей и защите от утечек данных.

— В чем заключается миссия Citrix сегодня?

— Повышение уровня безопасности, расширение возможностей пользователей и объединение всех ключевых компонентов в рамках одной платформы: от виртуализации до мониторинга работы всех сервисов. Интегрированные инструменты аналитики позволяют отслеживать производительность, выявлять «узкие места» и прогнозировать потенциальные сбои, что обеспечивает проактивный подход к управлению IТ-ресурсами.

— Какие преимущества получают компании от использования Citrix?

— Одной из ключевых задач, которую решает внедрение платформы, является повышение уровня безопасности. При использовании виртуальной среды данные не хранятся на конечных устройствах: все размещается в центре обработки данных, а доступ к рабочему окружению осуществляется через зашифрованное подключение. В случае потери или кражи устройства информация остается недоступной для третьих лиц или злоумышленников.

— Почему для бизнеса важно снизить зависимость от конечных устройств, помимо вопросов безопасности?

— Я считаю, что отказ от зависимости от конкретного устройства дает бизнесу гораздо больше гибкости — как в управлении процессами, так и в вопросах обновления приложений или операционных систем. Например, если раньше нужно было устанавливать новую версию операционной системы на каждое устройство вручную, а затем адаптировать под нее все приложения, то теперь все это решается значительно проще: используется один образ операционной системы, который можно просто заменить. После перезагрузки все пользователи получают обновленную версию.

То же самое касается приложений. Если появляется новая версия с улучшениями, то в обычной ситуации ее нужно развертывать по всем устройствам — где-то установка проходит успешно, где-то нет, за этим нужно следить, тратить время и ресурсы. В нашем случае достаточно один раз обновить образ — и все получают новую версию автоматически.

— Как использование тонких клиентов и централизованного управления влияет на масштабируемость бизнеса и упрощение IT-процессов?

— Если все централизовано, нет необходимости управлять операциями в каждом отдельном филиале или точке. Вам не нужно чинить устройства — вы просто заменяете их, и все. Это упрощает обслуживание. Можно с уверенностью сказать: это снижает нагрузку на IТ-отделы, сокращает расходы на персонал и закупку оборудования — будь то настольные компьютеры или ноутбуки. Кроме того, это повышает эффективность удаленной работы: пользователь получает одинаковый опыт, подключаясь с любого устройства — на базе iOS, Android, смартфона или планшета. Учитывая, что все вычислительные ресурсы и приложения функционируют в центре обработки данных, а само устройство пользователя служит лишь инструментом доступа к этим ресурсам, это позволяет поддерживать стабильную и быструю работу даже на менее производительном оборудовании.

— Какие организации используют Citrix в Израиле и во всем мире?

— Мы видим применение этой платформы во всех секторах — от государственных структур до телекоммуникаций, коммунальных и энергетических служб, финансовых организаций, банков и страховых компаний. Распространение действительно повсеместное. Потому что вне зависимости от отрасли, каждой организации нужно предоставлять доступ к одинаковым базовым IТ-услугам.

То, что различается между компаниями, — это профили пользователей и набор бизнес-приложений. Основные инструменты, такие как Office, Outlook, операционные системы, остаются одинаковыми. Отличия касаются специализированных решений: например, в банках и страховых компаниях используются свои отраслевые приложения. Но в целом сценарии использования — одни и те же. В Израиле у нас сотни реализованных проектов. У нас есть интересный кейс в Казахстане. Одна крупная компания со штатом более 9000 сотрудников обеспечила бесперебойную работу благодаря переходу на цифровой офис. Даже при сбое оборудования сотрудники могут продолжить работу с любого другого устройства, а для поддержки всей инфраструктуры виртуальных рабочих мест им достаточно одного IT-специалиста. Обновления и установка ПО происходят централизованно, без физического доступа к каждому компьютеру. Особенно это актуально для точек, локально отдаленных от центрального аппарата.

— Каковы цели Citrix в регионе на ближайший год?

— В рамках соглашения о стратегическом партнерстве с Cloud Software Group (материнской компанией Citrix), которое было подписано в прошлом году, мы получили право на эксклюзивную дистрибуцию решений на территории Израиля и восьми стран СНГ. Цель партнерства — усиление локального присутствия, расширение технической экспертизы и развитие партнерской экосистемы в регионе. Уже начата работа по укреплению локальных команд, а также увеличению количества специалистов и инвестиций в странах присутствия. Citrix работает в Израиле уже почти 20 лет, у нас сотни кейсов из различных отраслей. Мы планируем масштабировать наработанный опыт реализации проектов на другие рынки региона. Основной фокус — создание устойчивой поддержки клиентов и развитие каналов дистрибуции с учетом специфики местного бизнеса.

— Чем Citrix отличается от конкурентов?

— Я считаю, что главное наше отличие от конкурентов — это сама платформа. Потому что на рынке нет других решений, которые предоставляли бы настолько полный и комплексный стек: здесь и VDI, и NetScaler, и управление, и безопасность — все в единой экосистеме.

Компания Citrix появилась 30 лет назад с лозунгом: «anytime, any device, anywhere» («любое устройство, в любое время, вне зависимости от местоположения»). Прошло три десятилетия, и сегодня эта формула актуальна, пожалуй, даже больше, чем тогда. Citrix всегда ориентировалась на конечного пользователя и его рабочее пространство — десктоп. И это очень важно: вся архитектура построена с точки зрения пользователя, его задач и интерфейса. Такой фокус в построении решений — большая редкость. К тому же, сама платформа очень функциональна и гибка. Она может заменить собой сразу несколько разрозненных систем. Это и есть ключевое преимущество: единая платформа, заточенная под задачи пользователя.

— Какие тенденции, по вашему мнению, повлияют на то, как люди будут работать в системах Citrix?

— После пандемии 2020 года мы наблюдаем устойчивый рост запросов на возможность работать удаленно, вне офисов. Пандемия стала серьезным катализатором этих изменений, ускорив переход к мобильной модели работы. Мы четко видим две ключевые тенденции: первая — это мобильность, вторая — безопасность. В условиях резкого роста кибератак устойчивость инфраструктуры стала обязательным требованием. Поэтому особое внимание уделяется подходу Zero Trust — модели, в которой не доверяют ни устройству, ни пользователю, ни соединению по умолчанию. Каждое действие проверяется, каждый доступ контролируется. Безопасность и мобильность — это сегодня главные ориентиры в развитии IТ-среды.

По дополнительным вопросам подключения решений Citrix и за консультацией можно обращаться к официальному дистрибьютору Citrix в Азербайджане — Gulfstream Distribution.