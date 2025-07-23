spot_img
24 июля, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовAzercell дает старт программе «DataMinds Bootcamp» для молодежи

Azercell дает старт программе «DataMinds Bootcamp» для молодежи

Azercell

21 июля стартовала программа «DataMinds Bootcamp», организованная Azercell при технологической поддержке Amazon Web Services (AWS). Инициатива направлена на формирование практических навыков студентов в области данных и искусственного интеллекта, а также на поддержку развития дата-индустрии в стране.

Выступая на открытии программы, директор департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Диляра Гусейнова подчеркнула важность инвестиций компании в развитие молодежи и рассказала о возможностях, предоставляемых студентам в рамках программы.

Исполнительный директор Azercell по технологиям и информации Джордж Хелд в своем выступлении рассказал о стратегии цифровой трансформации компании, основанной на внедрении инновационных инициатив на базе искусственного интеллекта и облачных технологий, а также развитии сильной партнерской экосистемы. Он выразил уверенность, что программа «DataMinds Bootcamp» станет важной платформой для подготовки будущих лидеров технологической отрасли.

Директор департамента цифровой трансформации Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Орхан Гулиев, в свою очередь, коснулся растущей роли дата-аналитики и искусственного интеллекта в современном бизнесе и промышленности. Он также отметил важную роль этих технологий в ускорении принятия решений, оптимизации процессов и повышении операционной эффективности.

В ходе мероприятия участникам была представлена информация об основных направлениях деятельности Azercell, инновационных проектах, реализуемых компанией, а также об инициативах, предпринимаемых мобильным оператором в рамках корпоративной социальной ответственности.

Отметим, что по итогам трёхэтапного отбора из почти 500 заявок право на участие в программе «DataMinds Bootcamp» получил 31 студент бакалавриата и магистратуры из местных и международных вузов, включая Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Бакинский инженерный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (ADNSU), Французско-азербайджанский университет (UFAZ), Университет ADA, Бакинскую высшую школу нефти, Азербайджанский технический университет, Университет Хазар, Нью-Йоркский университет (NYU) и Варшавский технологический университет (WUT).

В рамках семинедельной программы участники пройдут специализированные курсы, применят свои теоретические знания на реальных бизнес-кейсах под руководством профессиональных менторов, а также представят в финале свои курсовые проекты. Студентам, успешно завершившим программу, будут вручены соответствующие сертификаты и предоставлена возможность трудоустройства в Azercell.

Предыдущая статья
Фокус на мобильность, удаленную работу и устойчивость к кибератакам
Следующая статья
Apple-ın qatlanan iPhone modeli Samsung Galaxy Z Fold7-dən daha kompakt olacağı deyilir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,927ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»