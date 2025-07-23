Azercell дает старт программе «DataMinds Bootcamp» для молодежи

21 июля стартовала программа «DataMinds Bootcamp», организованная Azercell при технологической поддержке Amazon Web Services (AWS). Инициатива направлена на формирование практических навыков студентов в области данных и искусственного интеллекта, а также на поддержку развития дата-индустрии в стране.

Выступая на открытии программы, директор департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Диляра Гусейнова подчеркнула важность инвестиций компании в развитие молодежи и рассказала о возможностях, предоставляемых студентам в рамках программы.

Исполнительный директор Azercell по технологиям и информации Джордж Хелд в своем выступлении рассказал о стратегии цифровой трансформации компании, основанной на внедрении инновационных инициатив на базе искусственного интеллекта и облачных технологий, а также развитии сильной партнерской экосистемы. Он выразил уверенность, что программа «DataMinds Bootcamp» станет важной платформой для подготовки будущих лидеров технологической отрасли.

Директор департамента цифровой трансформации Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Орхан Гулиев, в свою очередь, коснулся растущей роли дата-аналитики и искусственного интеллекта в современном бизнесе и промышленности. Он также отметил важную роль этих технологий в ускорении принятия решений, оптимизации процессов и повышении операционной эффективности.

В ходе мероприятия участникам была представлена информация об основных направлениях деятельности Azercell, инновационных проектах, реализуемых компанией, а также об инициативах, предпринимаемых мобильным оператором в рамках корпоративной социальной ответственности.

Отметим, что по итогам трёхэтапного отбора из почти 500 заявок право на участие в программе «DataMinds Bootcamp» получил 31 студент бакалавриата и магистратуры из местных и международных вузов, включая Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Бакинский инженерный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (ADNSU), Французско-азербайджанский университет (UFAZ), Университет ADA, Бакинскую высшую школу нефти, Азербайджанский технический университет, Университет Хазар, Нью-Йоркский университет (NYU) и Варшавский технологический университет (WUT).

В рамках семинедельной программы участники пройдут специализированные курсы, применят свои теоретические знания на реальных бизнес-кейсах под руководством профессиональных менторов, а также представят в финале свои курсовые проекты. Студентам, успешно завершившим программу, будут вручены соответствующие сертификаты и предоставлена возможность трудоустройства в Azercell.