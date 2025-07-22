Nothing представил smart-часы CMF Watch 3 Pro

Бренд CMF, принадлежащий компании Nothing, представил новую модель smart-часов Watch 3 Pro. По сравнению с предыдущей версией, устройство получило улучшенные датчики, встроенный ИИ-помощник и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава, сменный безель позволяет менять внешний вид гаджета. Предлагается четыре варианта: плоский светлый, плоский темный, скругленный плоский и скругленный темный. CMF Watch 3 Pro оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей (353 ppi), частотой обновления 60 Hz, яркостью до 675 нит и поддержкой Always On Display.

Часы используют двухдиапазонную GPS-навигацию, что позволяет точнее отслеживать маршруты во время пробежек или прогулок. Они получили обновленный пульсометр и сенсор измерения уровня кислорода в крови (SpO₂). Есть функции мониторинга уровня стресса, качества сна и женского здоровья. CMF Watch 3 Pro оснащены микрофоном и динамиком для использования в качестве гарнитуры. Поддерживается 131 спортивный режим. Тренировки «Бег» и «Езда на велосипеде» распознаются автоматически.

Аккумулятор емкостью 350 мА·ч обеспечивает до 13 дней работы в обычном режиме и до 4,5 дня с Always on Display. Часы получили ИИ-поддержку, основанную на ChatGPT. Она помогает формировать индивидуальные планы тренировок и подсказывает, как улучшить физическую форму.

CMF Watch 3 Pro уже доступны в продаже на сайте Nothing за $99 в трех цветовых решениях: серебристом, темно-сером и оранжевом. Поддерживаются сменные ремешки.