Epic Games Store отдает бесплатно Legion TD 2

Epic Games Store дарит своим пользователям Legion TD 2 — игру в жанре tower defense с многопользовательским и одиночным режимами. Акция продлится до 31 июля в 19:00 по бакинскому времени.
Релиз Legion TD 2 состоялся в 2021 году. Стратегия получила очень положительные пользовательские отзывы: хвалят захватывающий геймплей и умеренную сложность. В Steam у игры 11 тысяч отзывов, из которых 86% — положительные.
На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать веселое приключение Pilgrims от создателей Machinarium и Samorost и пошаговый киберпанк-экшен Keylocker.