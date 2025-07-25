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26 июля, 2025
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Epic Games Store отдает бесплатно Legion TD 2

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям Legion TD 2 — игру в жанре tower defense с многопользовательским и одиночным режимами. Акция продлится до 31 июля в 19:00 по бакинскому времени.

Релиз Legion TD 2 состоялся в 2021 году. Стратегия получила очень положительные пользовательские отзывы: хвалят захватывающий геймплей и умеренную сложность. В Steam у игры 11 тысяч отзывов, из которых 86% — положительные.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать веселое приключение Pilgrims от создателей Machinarium и Samorost и пошаговый киберпанк-экшен Keylocker.

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