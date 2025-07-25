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26 июля, 2025
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Apple запустила генератор обоев с логотипом компании

Apple

Компания Apple представила новый инструмент, который позволяет пользователям создавать собственный дизайн обоев с фирменным логотипом компании. Воспользоваться им могут пользователи по всему миру.

На специальной странице сайта можно выбрать один из пяти цветов фона — фиолетовый, розовый, желтый, зеленый или синий. Для логотипа предусмотрены более темные оттенки этих же цветов, а также красный вариант вместо желтого. Разные цвета можно смешивать и комбинировать по своему усмотрению. Обои создаются с правильным соотношением сторон для любого устройства, с которого была открыта страница.

Ранее Apple выпускала готовые фоны для iPhone, iPad и Mac в честь открытия своих магазинов, но сейчас впервые дала возможность кастомизировать их самостоятельно.

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