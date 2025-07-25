ИИ-генератор приложений Figma Make стал доступен всем пользователям

Компания Figma открыла доступ всем желающим к ИИ-инструменту Make, который создает рабочие прототипы приложений на основе текстовых описаний без необходимости написания программного кода.

Ранее бета-версия ИИ-генератора была доступна только в рамках подписки Full Seat. Теперь взаимодействовать с Figma Make могут все пользователи, но с разными ограничениями, зависящими от уровня подписки. Пользователи тарифов View, Collab, Dev и бесплатного Starter Seat могут использовать Figma Make в своих черновиках, но возможность публикации проектов доступна только владельцам подписки Full Seat.

Позже компания собирается ввести ограничения на систему кредитов, неограниченный доступ к генеративным ИИ-функциям получат только пользователи с подпиской Full Seat. То есть попробовать новый ИИ-инструмент смогут все желающие, но для полноценной работы с ним потребуется оформить самую дорогую подписку.

Одно из преимуществ Figma Make по сравнению с другими генераторами приложений – это возможность добавления собственного дизайна интерфейса. Пользователи могут дополнить текстовое описание того, что хотят создать, изображениями или макетом, созданным в Figma. ИИ анализирует визуальные подсказки и предлагает подходящий макет за несколько секунд.