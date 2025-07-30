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30 июля, 2025
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Экшен Lies of P раздадут подписчикам PS Plus в августе

PS Plus

Компания Sony назвала бесплатные игры для подписчиков базового PS Plus в августе. Как обычно это три игры:

  • Lies of P (PS4, PS5) – ролевой экшен в духе Dark Souls, вдохновленный историей Пиноккио;
  • DayZ (PS4) — хардкорный симулятор выживания в открытом мире, полном зомби;
  • My Hero One’s Justice 2 (PS4) — трехмерный файтинг по аниме «Моя геройская академия».

Игры можно будет добавить в свою библиотеку 5 августа. До 4 августа подписчики PS Plus могут забрать Diablo IV, The King of Fighters XV и Jusant.

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