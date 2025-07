Экшен Lies of P раздадут подписчикам PS Plus в августе

Компания Sony назвала бесплатные игры для подписчиков базового PS Plus в августе. Как обычно это три игры:

Lies of P (PS4, PS5) – ролевой экшен в духе Dark Souls, вдохновленный историей Пиноккио;

DayZ (PS4) — хардкорный симулятор выживания в открытом мире, полном зомби;

My Hero One’s Justice 2 (PS4) — трехмерный файтинг по аниме «Моя геройская академия».

Игры можно будет добавить в свою библиотеку 5 августа. До 4 августа подписчики PS Plus могут забрать Diablo IV, The King of Fighters XV и Jusant.