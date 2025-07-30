Microsoft начал внедрять систему проверки возраста пользователей Xbox в Великобритании

Компания Microsoft начала отправлять пользователям Xbox из Великобритании уведомления о необходимости подтвердить возраст. Это связано с новым британским законом о безопасности в интернете Online Safety Act. Microsoft реализует проверку возраста в партнерстве с Yoti — платформой цифровой идентификации, известной своей надежностью.

Пока что процедура добровольная, но в начале 2026 года она станет обязательной для всех, кто хочет пользоваться голосовым и текстовым чатом, приглашениями в игры и другими социальными функциями.

Для верификации Microsoft предлагает несколько безопасных способов: селфи, скан водительского удостоверения или паспорта, проверка через мобильного оператора или карту. Данные при этом шифруются и не сохраняются. Microsoft рекомендовал пройти эту одноразовую верификацию заранее, чтобы в будущем не терять доступ к социальным возможностям Xbox. Если пользователь не пройдет проверку, он все равно сможет играть и совершать покупки, но без доступа к основным функциям общения.

Пока что требование подтверждения возраста будет действовать только для пользователей Xbox в Великобритании, но Microsoft намерен внедрить верификацию и в других странах, в каких и как именно, не называется. В компании уточнили, что способы верификации могут отличаться в зависимости от страны и конкретных сценариев.

Подобные меры уже внедряют Discord, Reddit и другие платформы: британские власти требуют, чтобы до конца года на всех сайтах с потенциально вредным контентом работала надежная система проверки возраста. Ранее жители Великобритании научились обходить систему проверки возраста в Discord и Reddit, используя лицо Сэма Бриджеса из Death Stranding. Но в случае с Xbox такой метод не сработает, так как Yoti использует более продвинутые технологии.