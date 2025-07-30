Мессенджер Bitchat от Джека Дорси стал доступен в App Store и Google Play

Джек Дорси (Jack Dorsey), сооснователь Twitter и глава компании Block, в начале этого месяца представил Bitchat — децентрализованный мессенджер, работающий без подключения к интернету.

Bitchat работает через Bluetooth Low Energy (BLE) и образует децентрализованную mesh-сеть, где каждый смартфон выполняет роль и сервера, и клиента. Чем больше устройств подключены к Bitchat, тем шире сеть. Технология BLE позволяет передавать информацию в радиусе до 30 метров. Если сигнал не достигает адресата напрямую, сообщение будет передано через устройства поблизости.

Устройство может временно хранить фрагменты сообщений, чтобы передать их позже, если получатель пока находится вне зоны действия. В будущем разработчики планируют добавить поддержку Wi-Fi для передачи более крупных сообщений.

В отличие от обычных мессенджеров вроде WhatsApp или Telegram, Bitchat не требует номера телефона. Приложение гарантирует максимальную защищенность благодаря отсутствию регистрации и хранению зашифрованных сообщений только в памяти телефона.

Приложение Bitchat тестировалось через платформу TestFlight. Теперь объявлено о завершении тестирования и запуске мессенджера Bitchat в App Store. Скачать его могут все желающие. В Google Play размещено приложение, загруженное сторонним разработчиком. Фактически оно выглядит и работает как оригинал, но вызывает некоторые опасения. Поэтому Android-пользователям пока что рекомендуется качать Bitchat напрямую с GitHub.