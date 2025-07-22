ChatGPT получает более 2,5 млрд. запросов каждый день

Пользователи отправляют чат-боту ChatGPT более 2,5 млрд. запросов ежедневно, включая переписки в браузере, мобильных приложениях и обращения к API. Из этого числа 330 млн. запросов ежедневно поступают от пользователей в США.

Всего за несколько месяцев аудитория чат-бота увеличилась с 300 млн. еженедельных пользователей в декабре 2024 года до более чем 500 млн. в марте 2025 года. Пока что ChatGPT уступает поисковику Google, который обрабатывает около 5 трлн. поисковых запросов в год. Но стремительный рост популярности чат-бота представляет серьезную угрозу для поискового гиганта.

OpenAI анонсировала масштабное включение функции Memory в ChatGPT-4o. Функция активна по умолчанию и позволяет модели запоминать имя пользователя, его предпочтения, стиль ответов, род деятельности и другую информацию, предоставленную в процессе общения. Это помогает сокращать количество повторов и персонализировать взаимодействие. Пользователь может просматривать, редактировать и отключать сохраненные данные. Функция Memory внедряется постепенно и уже работает у большинства пользователей бесплатной версии ChatGPT-4o. В платных тарифах ChatGPT Team и Enterprise доступ к памяти могут ограничивать администраторы.

Известно, что в ближайшие недели OpenAI готовится запустить собственный веб-браузер на базе искусственного интеллекта. Интеграция в браузер ChatGPT позволит изменить подход к веб-серфингу, сделав функции на базе ИИ неотъемлемой частью взаимодействия с интернетом. Это позволит обрабатывать запросы пользователей напрямую, без перехода на другие сайты, что значительно упростит способ поиска информации в сети. Эксперты расценивают это решение как прямой вызов Google Chrome.

Кроме того, несколько дней назад OpenAI представила универсального ChatGPT Agent, который способен выполнять «сложные задачи» от имени пользователей.