spot_img
23 июля, 2025
spot_img
ДомойAI / MLChatGPT получает более 2,5 млрд. запросов каждый день

ChatGPT получает более 2,5 млрд. запросов каждый день

ChatGPT

Пользователи отправляют чат-боту ChatGPT более 2,5 млрд. запросов ежедневно, включая переписки в браузере, мобильных приложениях и обращения к API. Из этого числа 330 млн. запросов ежедневно поступают от пользователей в США.

Всего за несколько месяцев аудитория чат-бота увеличилась с 300 млн. еженедельных пользователей в декабре 2024 года до более чем 500 млн. в марте 2025 года. Пока что ChatGPT уступает поисковику Google, который обрабатывает около 5 трлн. поисковых запросов в год. Но стремительный рост популярности чат-бота представляет серьезную угрозу для поискового гиганта.

OpenAI анонсировала масштабное включение функции Memory в ChatGPT-4o. Функция активна по умолчанию и позволяет модели запоминать имя пользователя, его предпочтения, стиль ответов, род деятельности и другую информацию, предоставленную в процессе общения. Это помогает сокращать количество повторов и персонализировать взаимодействие. Пользователь может просматривать, редактировать и отключать сохраненные данные. Функция Memory внедряется постепенно и уже работает у большинства пользователей бесплатной версии ChatGPT-4o. В платных тарифах ChatGPT Team и Enterprise доступ к памяти могут ограничивать администраторы.

Известно, что в ближайшие недели OpenAI готовится запустить собственный веб-браузер на базе искусственного интеллекта. Интеграция в браузер ChatGPT позволит изменить подход к веб-серфингу, сделав функции на базе ИИ неотъемлемой частью взаимодействия с интернетом. Это позволит обрабатывать запросы пользователей напрямую, без перехода на другие сайты, что значительно упростит способ поиска информации в сети. Эксперты расценивают это решение как прямой вызов Google Chrome.

Кроме того, несколько дней назад OpenAI представила универсального ChatGPT Agent, который способен выполнять «сложные задачи» от имени пользователей.

Предыдущая статья
«Лаборатория Касперского» победила в трёх главных номинациях премии SE Labs Security Awards
Следующая статья
Nar принял участие в фестивале в Дашкесане
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,927ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»