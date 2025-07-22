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23 июля, 2025
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Nar принял участие в фестивале в Дашкесане

Nar

Оператор мобильной связи Nar, известный своими доступными ценами и особым вниманием к регионам, принял участие в фестивале, посвящённом 95-летию города Дашкесан. Яркий праздник, организованный исполнительной властью Дашкесанского района в селе Хошбулаг, украсился эффектным стендом Nar.

Жители Дашкесана, посетившие фестиваль, ознакомились с выгодными предложениями Nar и в рамках специальной акции смогли приобрести новые номера оператора. На стенде Nar также была организована продажа мобильных устройств, аксессуаров и других товаров по выгодным ценам. Гостям фестиваля были вручены эксклюзивные подарки от Nar.

Основной целью участия Nar в фестивале является прямое взаимодействие с абонентами, проживающими в регионах Азербайджана, а также изучение их предложений и пожеланий на месте.

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