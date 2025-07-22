«Лаборатория Касперского» победила в трёх главных номинациях премии SE Labs Security Awards

«Лаборатория Касперского» вновь подтвердила статус лидера в области кибербезопасности. Компания получила три годовые награды за подтверждённое качество решений для защиты частных пользователей, малого и крупного бизнеса:

SE Labs Award for Enterprise Endpoint (Windows)

SE Labs Award for Small Business Endpoint (Windows)

SE Labs Award for Consumer Endpoint (Windows)

Церемония награждения прошла 2 июля 2025 года в Лондоне в рамках мероприятия SE Labs Workshop and Awards 2025, на котором собрались ключевые игроки в сфере кибербезопасности для обсуждения современных вызовов в отрасли информационной безопасности и соответствующих методологий тестирования защитных решений.

SE Labs Security Awards — ежегодная премия, которой отмечают самые эффективные и надёжные решения в области кибербезопасности. Победителей определяют по совокупности результатов тестирования решений на протяжении года, частных оценок и отзывов корпоративных клиентов SE Labs. В 2025 году мероприятие состоялось в седьмой раз.

«Блестящие результаты решений „Лаборатории Касперского” во всех трёх сегментах отражают наше стремление к совершенству в защите, инновациях и надёжности, — комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз в „Лаборатории Касперского”. — Мы гордимся наградами от SE Labs, поскольку в их тестах используются в том числе техники и тактики, применяемые продвинутыми атакующими. Эти награды нашим трём решениям, которые на протяжении многих кварталов подряд достигают наивысших результатов, свидетельствуют о качестве большой работы, которую мы делаем каждый день для защиты от киберугроз наших клиентов — от частных пользователей до крупных предприятий».

Решения «Лаборатории Касперского» регулярно достигают максимальных значений по параметру «Общая эффективность защиты» (Total Accuracy Rating) в квартальных тестах SE Labs, и полученные годовые награды являются тому подтверждением:

Решение для защиты частных пользователей получило наивысший TOP1 результат по Total Accuracy Rating в первом квартале 2025 года, во всех четырёх кварталах 2024 года, во всех четырёх кварталах 2023 года, в трёх кварталах 2022 года.

Решение для защиты малого бизнеса получило наивысший TOP1 результат по Total Accuracy Rating в первом квартале 2025 года, во всех четырёх кварталах 2024 года, в трёх кварталах 2023 года, в трёх кварталах 2022 года.

Решение для защиты крупного бизнеса получило наивысший TOP1 результат по Total Accuracy Rating в первом квартале 2025 года, во всех четырёх кварталах 2024 года, в трёх кварталах 2023 года, в трёх кварталах 2022 года.

«Высокий уровень кибербезопасности не появляется случайно. За каждым таким продуктом стоит команда, которая упорно работает над его совершенствованием. А затем его тестируют независимые тестовые лаборатории и дают свою оценку. Полученные награды отражают превосходные результаты решений „Лаборатории Касперского” в наших тестах и отзывы реальных клиентов. Мы считаем важным отмечать технологии и команды, которые расширяют наше представление о возможностях защиты и устойчивости к кибератакам, и от всей души поздравляем команду „Лаборатории Касперского”», — комментирует Саймон Эдвардс (Simon Edwards), основатель и генеральный директор SE Labs.

Решения «Лаборатории Касперского» регулярно получают высокие оценки экспертов. В 2024 году компания приняла участие в 95 независимых тестах и обзорах, её продукты заняли первые места 91 раз и 92 раза вошли в тройку лидеров, показав самые высокие результаты среди конкурентов.

Ознакомиться со списком наград от SE Labs и других организаций можно на сайте «Лаборатории Касперского».