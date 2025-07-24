Представлен стандарт беспроводной зарядки Qi2 25W

Организация Wireless Power Consortium (WPC) утвердила стандарт беспроводной зарядки Qi2 нового поколения – Qi2 25W. По сравнению со стандартом Qi2, представленным около двух лет назад и обеспечивающим мощность беспроводной зарядки в пределах 15 Вт, Qi2 25W обеспечивает быструю беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт. Одновременно была утверждена спецификация Qi 2.2.1.

WPC утверждает, что более быстрая беспроводная зарядка является самым популярным запросом владельцев мобильных устройств. Одним из главных преимуществ Qi2 25W станет универсальность для всех брендов смартфонов.

«Помимо iPhone, к экосистеме Qi2 впервые присоединятся основные Android-смартфоны. Четырнадцать устройств, ресиверов и передатчиков прошли сертификацию Qi2 25W в рамках ограниченного релиза на прошлой неделе. Полномасштабное сертификационное тестирование теперь открыто для нескольких сотен устройств, ожидающих своей очереди», — заявили представители WPC.

Конкретные бренды смартфонов (кроме Apple) в публикации не упоминаются. Учитывая, что в разработке стандарта нового поколения также принимала участие компания Google, ожидается, что грядущая серия Pixel 10 будет одной из первых, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки мощностью 25 Вт. Анонс серии Pixel 10 намечен на 20 августа.