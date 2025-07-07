spot_img
8 июля, 2025
spot_img
ДомойAVКинематографАнонсирован аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2

Анонсирован аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2

Cyberpunk: Edgerunners 2

CD Projekt RED и студия Trigger анонсировали аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2, который уже запущен в производство.

Зрителей Cyberpunk: Edgerunners 2 ждет новая самостоятельная история о мести и искуплении во вселенной Cyberpunk 2077. По словам создателей, второй сезон будет более мрачным и тяжелым по тону и сюжет не будет связан с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом. Всего будет 10 серий. Был показан первый тизер-трейлер аниме-сериала.

У Cyberpunk: Edgerunners 2 пока нет даже примерных сроков релиза. Как и первый сезон, он выйдет в сервисе Netflix.

Предыдущая статья
Джек Дорси представил мессенджер Bitchat, который работает без интернета
Следующая статья
GPT-5 заменит сразу несколько ИИ-моделей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,930ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»