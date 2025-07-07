Анонсирован аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2

CD Projekt RED и студия Trigger анонсировали аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2, который уже запущен в производство.

Зрителей Cyberpunk: Edgerunners 2 ждет новая самостоятельная история о мести и искуплении во вселенной Cyberpunk 2077. По словам создателей, второй сезон будет более мрачным и тяжелым по тону и сюжет не будет связан с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом. Всего будет 10 серий. Был показан первый тизер-трейлер аниме-сериала.

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У Cyberpunk: Edgerunners 2 пока нет даже примерных сроков релиза. Как и первый сезон, он выйдет в сервисе Netflix.