GPT-5 заменит сразу несколько ИИ-моделей

Компания OpenAI в ближайшее время выпустит флагманскую ИИ-модель GPT-5. Она заменит собой сразу несколько существующих моделей, таких как 4o и GPT-4, упростив для пользователей работу с ChatGPT.

«Мы рады не только создать новую модель, но и объединить наши две серии. Прорыв в рассуждениях в серии О и прорывы в мультимодальности в серии GPT будут объединены, и это будет GPT-5», — отметил Ромен Хюэ, руководитель отдела OpenAI по работе с разработчиками.

В настоящее время у ChatGPT слишком много моделей, предназначенных для разных задач. Это может сбивать с толку пользователей, потому что все модели имеют одинаковые названия и разные назначения. Для этого OpenAI планирует объединить модели, представив GPT-5. Ожидается, что новая модель не только упростит взаимодействие с ChatGPT, но и заметно повысит качество ответов по всем тематикам.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман намекнул, что релиз GPT-5 состоится этим летом, но точную дату не назвал.