Джек Дорси представил мессенджер Bitchat, который работает без интернета

Сооснователь Twitter и глава компании Block Джек Дорси представил Bitchat — децентрализованный мессенджер, работающий без подключения к интернету. «Bitchat обеспечивает зашифрованное общение без зависимости от интернета, предлагая устойчивость к сбоям и цензуре», — сказано в технической документации.

Bitchat работает через Bluetooth Low Energy (BLE) и образует децентрализованную mesh-сеть, где каждый смартфон выполняет роль и сервера, и клиента. Чем больше устройств подключены к Bitchat, тем шире сеть. Технология BLE позволяет передавать информацию в радиусе до 30 метров.

В отличие от обычных мессенджеров вроде WhatsApp или Telegram, Bitchat не требует номера телефона. Приложение гарантирует максимальную защищенность благодаря отсутствию регистрации и хранению зашифрованных сообщений только в памяти телефона. Устройство может временно хранить фрагменты сообщений, чтобы передать их позже, если получатель пока находится вне зоны действия. В будущем разработчики планируют добавить поддержку Wi-Fi для передачи более крупных сообщений.

Создатель Bitchat Джек Дорси отмечает, что сервис может быть особенно полезен в местах, где нет связи или она перегружена, например, на массовых мероприятиях или в зонах стихийных бедствий. Также он потенциально может использоваться в странах, где государство ограничивает доступ к интернету и мессенджерам. Bitchat нельзя заблокировать, мессенджер можно использовать во время сбоев, протестов, катастроф и в других экстренных случаях.

Бета-версия Bitchat уже доступна на iOS через TestFlight.