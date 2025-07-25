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26 июля, 2025
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Amazon выпустил более доступную версию ридера Kindle Colorsoft с цветным экраном

Amazon Kindle Colorsoft

В октябре прошлого года компания Amazon пополнила линейку электронных книг Kindle четырьмя моделями. Одна из новинок — первый ридер компании с цветным экраном Colorsoft Signature Edition за $279,99. Устройство оснащено накопителем на 32 Gb, а также поддерживает автоматическую настройку подсветки экрана и беспроводную зарядку.

Теперь производитель выпустил более доступную версию Colorsoft с накопителем на 16 Gb по цене $249,99, а также комплект для детей Colorsoft Kids за $269,99. В комплект входят сам ридер Colorsoft с накопителем на 16 Gb, специальный чехол (на выбор два варианта), а также годовая подписка на Amazon Kids Plus.

«Нашим клиентам понравилось читать Kindle в цвете — в среднем они тратят на Kindle Colorsoft больше времени и читают на сотни страниц больше, чем на других устройствах Kindle. Именно поэтому мы рады представить два новых дополнения к семейству Kindle Colorsoft», — говорится в блоге компании.

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